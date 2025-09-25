Siner: Alkaras je zasluženo broj 1

Sport klub pre 2 sata
Siner: Alkaras je zasluženo broj 1

Bio je 65 nedelja prvi na svetu, a onda je izgubio finale Ju-Es opena od Karlosa Alkarasa.

Ostao je i bez titule i bez broja 1. Međutim, za Janika Sinera to nije smak sveta. Naprotiv, potpuno smireno je dočekao ovaj neuspeh. – Karlos zaslužuje da bude na vrhu – istakao je Siner posle pobede u prvom kolu Kineskog opena u Pekingu protiv Marina Čilića sa 6:2, 6:2.- Osvojio je mnogo titula ove godine. Igrao je i više od mene i sve je odigrao na veoma visokom nivou. On je bio taj koji je zabeležio sjajne rezultate i zaslužuje da bude tu. Na pitanje da li mu
