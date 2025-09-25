Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Radio sto plus pre 1 sat
Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Alkaras je pobedio Baesa 6:4, 6:2, a u prvom setu pri rezultatu 2:2 morao je da traži pomoć fizioterapeuta i bandažiran mu je zglob jer je nezgodo pao.

Kada se vratio na teren napravio je brejk i poveo 5:4, a činilo se da mu je iz njegovog tima signalizirano da prekine, pre nego što je duel prekinut zbog kiše, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Meč je nastavljen pod krovom, a prvi teniser sveta je posle toga bio siguran i plasirao se u drugo kolo. “I ja sam bio uplašen, neću da lažem. Kada sam doskočio, bio sam zabrinut jer se na početku nisam osećao dobro. Bio sam srećan što sam posle toga mogao da igram, kao i da igram
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Alkaraz uplašen - povredio zglob pa poručio: Mislim da mi neće biti lako...

Alkaraz uplašen - povredio zglob pa poručio: Mislim da mi neće biti lako...

Kurir pre 1 sat
Siner: Alkaras je zasluženo broj 1

Siner: Alkaras je zasluženo broj 1

Sport klub pre 3 sata
Siner bolji od Čilića

Siner bolji od Čilića

Sportski žurnal pre 4 sati
Siner rutinski savladao Hrvata i zakazao reprizu polufinala Sinsinatija

Siner rutinski savladao Hrvata i zakazao reprizu polufinala Sinsinatija

Danas pre 4 sati
Siner lako sa Čilićem za osminu finala u Pekingu

Siner lako sa Čilićem za osminu finala u Pekingu

RTS pre 4 sati
Lako sa hrvatom! Janik Siner ubedljiv protiv Marina Čilića

Lako sa hrvatom! Janik Siner ubedljiv protiv Marina Čilića

Večernje novosti pre 4 sati
Siner pobedio Čilića za plasman u osminu finala ATP turnira u Pekingu

Siner pobedio Čilića za plasman u osminu finala ATP turnira u Pekingu

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCTokioTokijo

Sport, najnovije vesti »

Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Danas pre 33 minuta
CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

Danas pre 1 sat
Pobeda uz povredu koja brine: Zvezda osvojila treće mesto na VTB Superkupu

Pobeda uz povredu koja brine: Zvezda osvojila treće mesto na VTB Superkupu

Danas pre 2 sata
SAD će pokušati da spreči da se Izraelu zabrani učešće na SP u fudbalu

SAD će pokušati da spreči da se Izraelu zabrani učešće na SP u fudbalu

Danas pre 2 sata
Zvezdini rivali slavili: Žiru spasao Lil, Steaua srećno do trijumfa u Holandiji!

Zvezdini rivali slavili: Žiru spasao Lil, Steaua srećno do trijumfa u Holandiji!

Kurir pre 2 minuta