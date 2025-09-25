Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Alkaras je pobedio Baesa 6:4, 6:2, a u prvom setu pri rezultatu 2:2 morao je da traži pomoć fizioterapeuta i bandažiran mu je zglob jer je nezgodo pao. Kada se vratio na teren napravio je brejk i poveo 5:4, a činilo se da mu je iz njegovog tima signalizirano da prekine, pre nego što je duel prekinut zbog kiše

