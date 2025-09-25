Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Sportski žurnal pre 19 minuta
Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Alkaras je pobedio Baesa 6:4, 6:2, a u prvom setu pri rezultatu 2:2 morao je da traži pomoć fizioterapeuta i bandažiran mu je zglob jer je nezgodo pao. Kada se vratio na teren napravio je brejk i poveo 5:4, a činilo se da mu je iz njegovog tima signalizirano da prekine, pre nego što je duel prekinut zbog kiše

Španski teniser Karlos Alkaras rekao je da je bio uplašen kada je povredio skočni zglob u današnjoj pobedi protiv Argentinca Sebastijana Baesa, u prvom kolu turnira u Tokiju. Alkaras je pobedio Baesa 6:4, 6:2, a u prvom setu pri rezultatu 2:2 morao je da traži pomoć fizioterapeuta i bandažiran mu je zglob jer je nezgodo pao. Kada se vratio na teren napravio je brejk i poveo 5:4, a činilo se da mu je iz njegovog tima signalizirano da prekine, pre nego što je duel
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Radio sto plus pre 3 sata
Alkaraz uplašen - povredio zglob pa poručio: Mislim da mi neće biti lako...

Alkaraz uplašen - povredio zglob pa poručio: Mislim da mi neće biti lako...

Kurir pre 2 sata
Siner bolji od Čilića

Siner bolji od Čilića

Sportski žurnal pre 5 sati
Siner: Alkaras je zasluženo broj 1

Siner: Alkaras je zasluženo broj 1

Sport klub pre 5 sati
Siner rutinski savladao Hrvata i zakazao reprizu polufinala Sinsinatija

Siner rutinski savladao Hrvata i zakazao reprizu polufinala Sinsinatija

Danas pre 6 sati
Siner lako sa Čilićem za osminu finala u Pekingu

Siner lako sa Čilićem za osminu finala u Pekingu

RTS pre 6 sati
Lako sa hrvatom! Janik Siner ubedljiv protiv Marina Čilića

Lako sa hrvatom! Janik Siner ubedljiv protiv Marina Čilića

Večernje novosti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TokioTokijo

Sport, najnovije vesti »

Posle Zvezde pali i zemljaci: CSKA novom ubedljivom pobedom osvojio VTB Superkup

Posle Zvezde pali i zemljaci: CSKA novom ubedljivom pobedom osvojio VTB Superkup

Danas pre 15 minuta
Hendel menja reprezentaciju? Saigrač iz Zvezde ga ubeđuje da ne zaigra za Portugaliju

Hendel menja reprezentaciju? Saigrač iz Zvezde ga ubeđuje da ne zaigra za Portugaliju

Danas pre 39 minuta
Liga Evrope: Pobede Lila i Rumuna

Liga Evrope: Pobede Lila i Rumuna

Danas pre 1 sat
Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Danas pre 2 sata
CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

Danas pre 2 sata