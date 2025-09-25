Započeo lečenje u pet do 12: Dijagnoza Darka Lazića je teška

Pevač Darko Lazić noćas je doživeo nezgodu, a vest o nesreći odmah je izazvala buru komentara.

Pojedini mediji objavili su da je saobraćajka Darka Lazića rezultat vožnje pod dejstvom alkohola, ali je on brzo reagovao i te navode demantovao. – Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije