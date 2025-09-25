Darko Lazić i žena doživeli tešku saobraćajku! Hitna pomoć izvukla pevača iz auta, prevezeni odmah u bolnicu

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/ Blic
Darko Lazić i žena doživeli tešku saobraćajku! Hitna pomoć izvukla pevača iz auta, prevezeni odmah u bolnicu

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini beogradske Arene.

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan. Darko je vozio, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila. Samo par sati pre udesa, Kaća i Darko bili su
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na…

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na ušivanja

Blic pre 8 minuta
Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajku Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila, hitno prebačeni u bolnicu

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajku Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila, hitno prebačeni u bolnicu

Alo pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Beogradska Arenasaobraćajna nesrećaVMADarko Lazićpevac

Zabava, najnovije vesti »

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na…

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na ušivanja

Blic pre 8 minuta
Darko Lazić i žena doživeli tešku saobraćajku! Hitna pomoć izvukla pevača iz auta, prevezeni odmah u bolnicu

Darko Lazić i žena doživeli tešku saobraćajku! Hitna pomoć izvukla pevača iz auta, prevezeni odmah u bolnicu

Telegraf pre 23 minuta
Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajku Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila, hitno prebačeni u bolnicu

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajku Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila, hitno prebačeni u bolnicu

Alo pre 48 minuta
Dečko Uroša Stanića plaćao za intimne odnose! Dejan priznao sve: "Imao sam ih više"

Dečko Uroša Stanića plaćao za intimne odnose! Dejan priznao sve: "Imao sam ih više"

Telegraf pre 1 sat
Vlasnik zgrada posle 15 godina odlučio da proda parking mesta za 20.000 evra, ogorčeni stanari napravili dramu: Unajmili…

Vlasnik zgrada posle 15 godina odlučio da proda parking mesta za 20.000 evra, ogorčeni stanari napravili dramu: Unajmili advokate, tvrde da je to zajednički prostor

Blic pre 1 sat