"Ne volim da me porede sa njim" Direktor Granda progovorio o Saši Popoviću: "On nema naslednika..."

Direktor "Grand" produkcije, Goran Šljivić, otvoreno je govorio o svom poslu, ali i o odnosu sa pokojnim Sašom Popovićem, čovekom koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. - U medijima sam 35 godina, ceo život radim ovaj posao.

Nisam čovek koji voli da se slika, eksponira, uvek kažem da ima ljudi koji zaslužuju da se pojave i da pričaju. Mislim na pevače, umetnike, autore, a ja sam tu kao čovek koji sve to objedini, sklapa kockice i na kraju dolazimo do finalnog proizvoda. U poslednjih godinu dana sam nažalost, silom prilika pominjan u medijima i biću pominjan i dalje. Nosim to vrlo lagano, zaista se pojavljujem samo tamo gde moram i kad moram - rekao je Goran. On se posebno osvrnuo na