Volkswagen T-Roc je u avgustu bio najprodavaniji automobil u Evropi

Auto blog pre 21 minuta  |  Jutarnji.hr / Jato Dynamics
Uprkos smeni modela, T-Roc je s 14.693 registracije ostvario rast od 14 posto i pokazao zašto je jedan od ključnih VW-ovih aduta u C-SUV segmentu, navodi Jutarnji.hr.

Na drugom mestu je Dacia Sandero s 13.834 registracije, što je pad od 11 posto, dok je Toyota Yaris Cross završila treća s 12.201 vozilom i osam posto slabijom prodajom nego lane. Posebnu pažnju je privukao Volkswagen Tiguan, koji je s 12.094 registracije skočio za čak 23 posto i zauzeo četvrto mesto, dok je Renault Clio završio peti s gotovo istim brojem (12.091), ali uz lagani pad od jedan posto. Pretpostavlja se da je pad Clija povezan s očekivanjima kupaca pred
