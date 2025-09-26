Zvanično: Olimpijakos predstavio Nilikinu

Frenk Nilikina je predstavljen kao novi košarkaš Olimpijakosa.

Francuski košarkaš Frenk Nilikina će, ipak, napustiti beogradski Partizan i karijeru nastaviti u grčkom Olimpijakosu. Već danima je trajala saga oko njegovog transfera iz Srbije u Grčku, ali su čelnici crveno-belih popustili i odlučili da isplate obeštećenje Partizanu pa će Nilikina postati igrač Olimpijakosa. Crno-beli su se već oprostili od Francuza, a atinski crveno-beli su ga predstavili kao novo pojačanje: "KK Olimpijakos saopštava da je angažovao Frenka