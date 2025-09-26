‘Tamo vas ubijaju polako’: Ukrajinski zarobljenici o ozloglašenom ruskom zatvoru

BBC News pre 23 minuta | Žana Bezpjatčuk i Sergej

BBC Mnogi ukrajinski zarobljenici kažu da im je najgore bilo u zatvoru IK-10, u ruskoj Republici Mordoviji

Upozorenje: U tekstu su opisi mučenja koji mogu da budu uznemirujući

Ukrajinski vojnik izračunao je koliko vremena je proveo u ruskom zarobljeništvu - ukupno 992 dana.

Bivši 23-godišnji student arhitekture pridružio se ukrajinskoj vojsci kao dobrovoljac u novembru 2021. godine.

Zbog izbora studija, dobio je kodno ime Arhitekta.

Tri meseca kasnije, Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Posle opsade Marijupolja, koja je trajala oko tri meseca, ruske snage su 2022. godine zauzele ovaj grad na jugoistorku Ukrajine.

Arhitekta je tada zarobljen.

Više puta je premeštan iz jednog u drugi zatvor, a na kraju je odveden u kaznenu koloniju IK-10 u ruskoj Republici Mordoviji, oko 500 kilometara jugoistočno od prestonice Moskve.

Tamo je bio skoro 11 meseci - od februara do decembra 2024. godine.

„U svakom zatvoru je bilo teško, ali je najgore bilo u Mordoviji", kaže Arhitekta.

On je potvrdio priče drugih koji su za BBC rekli da je to bio „pakao" i „mesto gde ubijaju polako".

Seća se dana kada su drugi zarobljenici jedva mogli da hodaju, a ponekad su i puzali posle batinanja čuvara.

BBC je razgovarao sa šest bivših zarobljenika koji su držani u IK-10 i oslobođeni u razmeni, kao i sa sestrom vojnika koji je u tom zatvoru preminuo.

Svi su opisali sistematska prebijanja, mučenja i druge oblike neljudskog postupanja.

Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images Zatvor IK-10 ozloglašen je po brutalnom postupanju prema zatvorenicima i surovim uslovima, a bivši zatvorenici kažu da čuvari nose fantomke da sakriju lica

Rasprostranjeno zlostavljanje

Zatvori širom Rusije ozloglašeni su zbog rasprostranjene prakse mučenja i zlostavljanja, što su dokumentovali novinari i aktivisti za ljudska prava.

Zatvorenici se fizički, a ponekad i seksualno zlostavljani radi priznanja, iznude i disciplinovanja.

Ukrajinci koje je Rusija zarobila sećaju se da su ih redovno vređali na etničkoj osnovi i fizički zlostavljali.

Ukrajinske vlasti tvrde da je najmanje 8.000 ratnih zarobljenika i civila, pritvorenih bez suđenja, u ruskim zatvorima i na okupiranim teritorijama.

BBC Organizacije za ljudska prava navode da su u zatvorima širom Rusije pritvorenici muče i prebijaju i da mnogi ne mogu ni da hodaju od batina

Zastrašivanje

IK-10 je zatvor u kojem se primenjuje „poseban režim", najsurovija kategorija u Rusiji.

Tamo se inače drže muškarci osuđeni na doživotnu robiju.

Godinama je ozloglašen zbog brutalnog postupanja prema zatvorenicima i loših uslova u kojima se drže.

Poznato je da se oboleli od tuberkuloze, koja je česta u ruskim zatvorima, drže u ćelijama sa drugim zatvorenicima.

To je dokumentovao advokat još 2014. godine.

BBC je saznao da je veliki broj ukrajinskih ratnih zarobljenika i uhapšenih civila odveden u ovaj zatvor u zimu 2023. godine.

Istovremeno, mnogi ruski zatvorenici su premešteni na druga mesta, a oni koji su ostali smešteni su odvojeno od Ukrajinaca.

Nije poznato koliko tačno Ukrajinaca je u IK-10, ali bivši zarobljenik kaže da je u januaru 2025. čuo čuvare kako procenjuju da ih ima više od 600.

Arhitekta kaže da su njega i druge zarobljenike stražari primoravali da u ćelijama nepomično stoje po 16 sati dnevno i da više puta pevaju rusku himnu.

Ako bi se neko pomerio, čuvari bi primetili na nadzornim kamerama i izveli bi ga iz ćelije.

„U hodniku bi nas ispitivali i tukli, pitajući: 'Ko se naslonio? Ko je govorio? Ko se pomerio?'

„Morali smo da stojimo potpuno nepomično", kaže Arhitekta.

BBC Više bivših zatvorenika kaže da su čuvari stalno puštali pse na njih

Dugotrajno stajanje može da uzrokuje bolne rane koje zarastaju veoma sporo, a mnogim zatvorenicima su noge oticale i dobijali su apscese (gnojne upale), kažu stručnjaci.

„To je podmukao oblik mučenja, koji se koristio u Japanu (tokom Drugog svetskog rata), nacističkoj Nemačkoj i sovjetskom Gulagu.

„Narušava i fizičko i psihičko zdravlje čoveka", kaže Stanislav Lobač, ortoped i dobrovoljac u ukrajinskoj vojno-medicinskoj službi.

U nekim slučajevima to može dovesti i do amputacija.

Ponižavanje

Zatvorenici su bili hronično neuhranjeni.

Šest meseci posle oslobađanja, Arhitekta i dalje ne može da vrati više od 20 kilograma koje je izgubio u zatočeništvu.

Svi bivši zatvorenici sa kojima je BBC razgovarao kažu da su čuvari redovno koristili elektrošokere.

Dvojica tvrde da su ih mučili elektrošokovima u predelu genitalija.

Drugi su opisali kako su čuvari na njih puštali pse, koji su im ostavili ožiljke od ujeda.

„Tokom jutarnje inspekcije morali smo da raširimo noge što je više moguće.

„Ako bi nečije noge bile preblizu, tukli bi ga po nogama da ih raširi i to su zvali 'lastin stav'.

„I u tom trenutku bi jednostavno pustili psa na nas", kaže Denis Čeremisov iz Kirovogradske oblasti u Ukrajini.

Oslobođen je u razmeni zarobljenika u maju 2025. godine.

Prema iskazima bivših zatvorenika sa kojima je BBC razgovarao, čuvari su nosili fantomke i rukavice i nikada nisu koristili imena, zbog čega je teško da se utvrdi njihov identitet.

Ali, identitet jednog navodnog mučitelja ipak je utvrđen.

'Doktor Zlo'

BBC Ilja Sorokin je u početku negirao da je radio u IK-10, ali su istraživački novinari dokazali da je bio zaposlen u tom zatvoru

Prema rečima bivših zatvorenika, skoro uopšte nije bilo medicinske nege, a pomoć je pružana samo teškim slučajevima.

Jedan zatvorski lekar bio je ozloglašen jer je koristio elektrošoker na zatvorenicima koji su tražili pomoć.

„Prozorče za hranu na vratima ćelije bi se otvorilo i on bi upitao: 'Šta ti je?'

„Kažete da imate visoku temperaturu, a on ti traži da ispružiš ruku.

„Ispružiš je, a doktor te udari elektrošokerom po ruci i pita: 'Je li ovo pomoglo?'", priseća se Arhitekta.

On je među zatvorenicima bio poznat pod nadimkom „Doktor Zlo".

BBC Mapa Rusije na kojoj su označeni zatvori i kaznene kolonije u kojima su navodno mučeni ukrajinski ratni zarobljenici i uhapšeni civili

Novinari istraživačkog projekta Schemes Radija Slobodne Evrope, koji finansira Kongres Sjedinjenih Država (SAD), utvrdili su kasnije da je taj doktor 35-godišnji Ilja Sorokin.

On je negirao da je radio u zatvoru i obrisao je profil na društvenim mrežama posle objavljivanja nalaza istrage.

Međutim, u ranijoj objavi Sorokin je postavio fotografiju dodeljene povelje, a koja je dokaz da je radio u zatvoru, što je kasnije novinarima istraživačkog projekta potvrdio i jedan od rukovodilaca kadrovskog odeljenja.

BBC nije uspeo da kontaktira Sorokina, ali izvor koji je proveo šest godina u ustanovi IK-10 kaže da ga je uprava zatvora otpustila 2023. godine.

Sorokin se kasnije pridružio „specijalnoj vojnoj operaciji", kako Rusija zvnaično zove rat protiv Ukrajine, ispričao je izvor.

Žalba nema kome da se uputi

Neki zatvorenici nisu preživeli zatvor u Mordoviji.

Tokom prve tri godine rata, do maja 2025. godine najmanje 206 ukrajinskih vojnika je umrlo u ruskom zarobljeništvu, pokazuje istraga američke novinske agencije Asošijejted presa (Associated Press).

Ona je zasnovana na podacima Kancelarije ukrajinskog državnog tužioca, izveštajima aktivista za ljudska prava i svedočenjima bivših zatvorenika.

Uprkos decenijama izveštavanja o mučenjima u ruskim zatvorima, retko ko se pozove na odgovornost.

Ukrajinski zarobljenici sa kojima je BBC razgovarao čak nisu imali kome da podnesu žalbu.

Arhitekta kaže da je u njegovu ćeliju jednom ušao predstavnik ruskog Poverenika za zaštitu ljudskih prava, državne instistucije koja razmatra slučajeve kršenja ljudskih prava širom Rusije.

„Zidovi su bili prekriveni crnom buđi, a posteljina uprljana krvavim mrljama boje rđe", kaže Arhitekta.

Seća se da je imao veliki podliv ispod oka, kada je stao ispred zvaničnika, a koji mu je, kako kaže, napravio čuvar dok mu je glavu pritiskao čizmom i tukao po bubrezima.

Na nogama je imao teške rane od udaraca plastičnom cevi.

Seća se i da su drugi zatočenici u njegovoj ćeliji izgledali očajno.

Bili su mršavi, iscrpljeni, imali su vidljive tragove batina na telu, i zurili su u pod tokom veoma kratke posete zvaničnika, priseća se Arhitekta.

Pogledajte video o ruskim zatvorima: „Postoji sistem mučenja za koji uprava zna i prikriva ga"

Evropski posmatrači prestali su da obilaze ruske zatvore posle povlačenja Moskve iz Saveta Evrope, jedne od najvećih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Evropi, ubrzo posle početka ruske invazije na Ukrajinu.

Međutim, Nezavisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih nacija (UN) izvestila je o „izuzetno okrutnom postupanju" prema ukrajinskim zarobljenicima u ruskim zatvorima.

Među njima i u IK-10, dokumentujući zločine protiv čovečnosti počinjenih protiv ukrajinskih ratnih zarobljenika.

Osim IK-10 u Mordoviji, ukrajinski zarobljenici se drže u još više od 30 drugih kaznenih ustanova u Rusiji.

Ruska Federalna zatvorska služba, nadležna za IK-10, nije odgovorila na zahtev BBC-ja za komentar u vezi sa ovim tekstom, a na ove tvrdnje Moskva do sada nijednom nije zvanično reagovala.

Pošto je preživeo zatvor u Mordoviji, Arhitekta planira da upiše vojnu akademiju i postane oficir.

Ali njegovo telo prvo mora da se izleči i oporavi, ali kaže da njegov um nikada neće zaboraviti ono što je preživeo.

(BBC News, 09.26.2025)