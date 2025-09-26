Obuke u paravojnom kampu kod Loznice držali instruktori iz Rusije i Belorusije

Beta pre 4 sati

Dvojica muškaraca koja su jutros su uhapšena u Šapcu, zbog sumnje da su povezani sa finansiranjem i organizovanjem paravojnih ruskih kampova za obuku Moldavaca i Rumuna na teritoriji Loznice, su Beograđanin Lazar Popović (37) i Savo Stevanović (47), piše danas portal BIRN.

Obuku su, kako navodi BIRN, držali instruktori koji su državljani Rusije i Belorusije u izletištu "Sunčana reka" između Banje Koviljače i Malog Zvornika.

Uhapšeni Popović svojevremeno je bio savetnik Nenada Popovića, aktuelnog ministra bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, ali izvor BIRN-a navodi da on poslednjih godina nije u redovnom kontaktu sa ministrom.

Savo Stevanović je takođe bio član Srpske narodne partije Nenada Popovića, zatim je prešao u Zdravu Srbiju predsednika opštine Čajetina Milana Stamatovića.

Branislav Manić, branilac Lazara Popovića, potvrdio je za BIRN da se njegov klijent branio ćutanjem tokom saslušanja u policiji.

On je naveo i da je Popoviću određeno policijsko zadržavanje u policijskoj stanici u Šapcu, a na pitanje koje krivično delo se njegovom klijentu stavlja na teret, advokat Manić je rekao "previše komplikovano".

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije ranije je saopštilo da je pritvor određen obojici osumnjičenih, zbog sumnje da su izvršili krivično delo organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.

BIRN piše da je više od 150 stranih državljana proruske orijentacije, od jula do septembra ove godine, obučavano je za prepoznavanja borbenih ciljeva, gađanja na strelištu, a treninzi su organizovani u cilju pripreme polaznika za predstojeće izbore u Moldaviji.

U Moldaviji se 28. septembra održavaju parlamentarni izbori za koje se veruje da će biti odsudni za političku budućnost tog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer se prognozira "mrtva trka" proevropskih partija i partija koje žele da se ta bivša sovjetska republika ponovo približi Moskvi.

Obuka u paravojnom kampu u Srbiji, kako navodi BIRN, posebno se odnosila na reagovanje u slučaju nepovoljnog izbornog rezultata po proruske struje, a obuku su držali instruktori iz Rusije i Belorusije.

Instruktori su, prema saznanjima BIRN-a, na svakih 30 dana odlazili iz Srbije u Crnu Goru, a potom se vraćali u Loznicu.

Grupe od oko 50 ljudi, poslednjih meseci, dolazile su u najmanje četiri navrata u kompleks Sunčana reka, naveo je izvor BIRN-a.

"Ostajali bi tu po sedam dana i uvek bi imali uplaćen pun pansion. Govorili su ruski. Poslednji put su bili pre desetak dana. Dvojica muškaraca bi dolazila pre svih, oni su sve organizovali i sačekivali grupe. Polaznici obuke najčešće su vreme provodili u sali za sastanke", tvrdi on.

Prema navodima iz istrage jedan od uhapšenih osumnjičen je da je instruktorima paravojne obuke uplatio oko 10.000 evra preko svojih firmi i kartica za igre na kockarskim aparatima.

Moldavsko tužilaštvo i policija saopštili su da su 74 osobe u velikoj akciji 22. septembra zbog sumnje da su pripremale nerede u zemlji uoči parlamentarnih izbora, a slučaj ispituje i Evropska komisija.

Prema podacima Moldavije, između juna i septembra, više grupa Moldavaca putovalo je u Srbiju gde su ih Rusi pripremali za borbe i učili kako da, između ostalog, koriste oružje i probiju policijski kordon.

Kampovi u Srbiji, kako piše BIRN, organizovani su i ranije, a Moldavija je prošle godine uhapsila osam osoba pod sumnjom da su se pripremali za izazivanje masovnih nereda pre, tokom i posle tadašnjih predsedničkih izbora u toj zemlji na kojima je pro-EU predsednica Maja Sandu na kraju osvojila još jedan mandat, pobedivši Aleksandra Stojanogla, kog je podržala pro-ruska struja.

Od avgusta do oktobra prošle godine, oni su obučavani u Bosni i Hercegovini, gde se kao jedan o mogućih lokacija navodi selo Glamočani, nadomak Banjaluke, i u Srbiji, u selu Radenka, blizu granice sa Rumunijom, prema svedočenjima učesnika.

Protiv najmanje četvoro učesnika i organizatora trening kampova se u Moldaviji vodi proces, a predmet je u međuvremenu formiralo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, saznaje BIRN.

