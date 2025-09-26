Paravojni ruski kampovi u Srbiji: Uhapšeni bliski ministru Nenadu Popoviću

N1 Info pre 1 sat  |  Ana Opačić
Dvojica muškaraca uhapšena su u Šapcu zbog sumnje da su povezani sa finansiranjem i organizovanjem paravojnih ruskih kampova za obuku Moldavaca i Rumuna.

Uporedo s tim, moldavsko tužilaštvo saopštilo je da je nekoliko dana pred parlamentarne izbore u toj zemlji uhapsilo 74 osobe osumnjičene da su se obučavale za izazivanje nereda u Moldaviji pred izbore u nedelju. Moldavsko tužilaštvo tvrdi da su Rusi obučavali Moldavce da izazivaju nerede u susret izborima i da se sve to dešavalo, kako navode, baš u kampovima u Srbiji. Zato je par dana pred parlamentarne izbore u Moldaviji privedeno sedamdeset četvoro ljudi,
