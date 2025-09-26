Vlada usvojila zakonske predloge u vezi sa legalizacijom, planiranjem i izgradnjom i katastrom

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, kao i još dva zakonska predloga - u vezi sa nelegalnom gradnjom i o unapređenju postupka upisa nepokretnosti i prava na njima.

Posle sednice je saopšteno da se Predlogom zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima na sistemski način rešava višedecenijski problem postojanja velikog broja neuknjiženih i bespravno izgrađenih objekata.Cilj zakona je da se najveći broj objekata upiše na faktičke vlasnike objekata, te da to pravo neće imati oni koji su gradili u zaštićenim zonama (priroda, kultura, vode, pružni pojas, pojas eksproprijacije autoputa i brzih saobraćajnica…) i na zemljištu koje je u privatnoj svojini drugog.

Saopšteno je i da objekti izgrađeni na javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim zonama, prelaze u svojinu Srbije "ex lege".

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se ova oblast usklađuje sa važećim propisima i otklanjaju tehničke i terminološke neusaglašenosti, navodi se.

Novim zakonskim rešenjima, kako je saopšteno, preciznije se uređuju uslovi za izradu studija zaštite nepokretnih kulturnih dobara, postupci otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i izdavanje upotrebnih dozvola.

Predloženim izmenama unapređuje se transparentnost postupaka, jača pravna sigurnost i pojednostavljuju procedure za investitore i građane, dodaje se.

Zakon predviđa i strože mere sa ciljem sprečavanja nelegalne gradnje i ujednačavanja prakse inspekcijskih organa.

"Usvajanjem ovih izmena Srbija nastavlja proces harmonizacije sa evropskim standardima u oblastima izgradnje i zaštite kulturnih dobara", navodi se.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, kojim se, kako je saopšteno, unapređuju postupak upisa nepokretnosti i prava na njima.

Novim rešenjima procedure su pojednostavljene, uvodi se veća pravna sigurnost za građane i privredu i obezbeđuje efikasnije funkcionisanje katastarskog sistema.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna jača se transparentnost, pravna izvesnost i harmonizacija sa evropskim standardima, piše u saopštenju.