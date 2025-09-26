Vlada usvojila zakonske predloge u vezi sa legalizacijom, planiranjem i izgradnjom i katastrom

Vlada usvojila zakonske predloge u vezi sa legalizacijom, planiranjem i izgradnjom i katastrom

Posle sednice je saopšteno da se Predlogom zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima na sistemski način rešava višedecenijski problem postojanja velikog broja neuknjiženih i bespravno izgrađenih objekata.

Cilj zakona je da se najveći broj objekata upiše na faktičke vlasnike objekata, te da to pravo neće imati oni koji su gradili u zaštićenim zonama (priroda, kultura, vode, pružni pojas, pojas eksproprijacije autoputa i brzih saobraćajnica…) i na zemljištu koje je u privatnoj svojini drugog. Saopšteno je i da objekti izgrađeni na javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim zonama, prelaze u svojinu Srbije “ex lege”. Vlada je usvojila i Predlog zakona o
legalizacijaEksproprijacija

