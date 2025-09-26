Da li znate koje zamke u saobraćaju donosi ovaj prelazni period

Iako leto donosi gužve i izazove na putevima, septembar se pokazuje kao jedan od najkritičnijih meseci za bezbednost u saobraćaju. Statistika ukazuje da broj nesreća i poginulih u ovom periodu često nadmašuje letnje mesece. Za to postoji više razloga, a ovo su samo neke od najvažnijih skrivenih zamki na koje treba obratiti pažnju kako biste se zaštitili.

Već godinama unazad statistika kaže da se u devetom mesecu dešava podjednak broj saobraćajnih nezgoda kao u julu i avgustu, a broj poginulih nije manji, naprotiv. Tako je u 2023. u septembru život izgubilo više ljudi nego tokom jula i avgusta, iako je saobraćaj bio manji. To nije slučajnost, jer kraj leta i rana jesen sa sobom nose brojne rizike. Samo u prvih 10 dana septembra, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo je 16 osoba, a ovako veliki broj stradalih