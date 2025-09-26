(Mapa) Srbija na udaru opasne pojave! Rhmz upalio poseban alarm: Ova dva dela zemlje da se spreme, zna se i tačan dan do kog će sve trajati

Blic pre 40 minuta
(Mapa) Srbija na udaru opasne pojave! Rhmz upalio poseban alarm: Ova dva dela zemlje da se spreme, zna se i tačan dan do kog…

Danas će u košavskom području uz duvati umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i olujne jačine, saopštio je RHMZ.

- Tokom dana vreme će biti promenlјivo, ujutru i pre podne mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim plјuskom u Bačkoj i na istoku zemlјe, a posle podne i uveče u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije - navode iz RHMZ. Najviša dnevna temperatura kretaće se danas od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Kako se vidi na mapi koji je objavio RHMZ, na snazi je žuto meteorološko upozorenje. Kako se vidi opasnost od vetra je u Pomoravlju i Banatu, dok će
