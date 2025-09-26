Prognoza RHMZ-a: Danas svežije, očekuju se olujni udari u delovima Srbije

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Vreme danas u Srbiji je svežije, u košavskom području uz umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće promenljivo, ujutru i pre podne mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom u Bačkoj i na istoku zemlje, a posle podne i uveče u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije, objavio je RHMZ. Najviša dnevna temperatura biće od 18 do 22 stepena. Narednih dana očekuje se još malo svežije, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mestimično se očekuju uglavnom u
Ključne reči

BanatBačkaRHMZVremenska prognozakisa

