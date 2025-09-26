Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Moguće uvođenje sankcija NIS-u važno je i za Hrvatsku, jer bi u tom slučaju bila prekinuto snabdevanje NIS-a od strane JANAF-a, koji bi tako ostao bez znatnog dela prihoda.

„JANAF d.d. je ishodovao licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa kompanijom NIS a.d, do 1. oktobra 2025. godine, te će se narednih dana, putem svog američkog advokata i uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u radi produženja iste. Tako su komentarisali i s agovornici "Blic Biznisa": Kako objašnjava naš sagovornik, ključni problem leži u tome što bez pristupa Jadranskom naftovodu ( Janaf) Srbija faktički