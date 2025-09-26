Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Blic pre 1 sat
Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Moguće uvođenje sankcija NIS-u važno je i za Hrvatsku, jer bi u tom slučaju bila prekinuto snabdevanje NIS-a od strane JANAF-a, koji bi tako ostao bez znatnog dela prihoda.

„JANAF d.d. je ishodovao licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa kompanijom NIS a.d, do 1. oktobra 2025. godine, te će se narednih dana, putem svog američkog advokata i uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u radi produženja iste. Tako su komentarisali i s agovornici "Blic Biznisa": Kako objašnjava naš sagovornik, ključni problem leži u tome što bez pristupa Jadranskom naftovodu ( Janaf) Srbija faktički
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Danas pre 1 sat
Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Danas pre 50 minuta
"Staće sve ako stane prevoz nafte preko Hrvata": Sankcije NIS-u od 1. oktobra, šta čeka Srbiju? Ovo su dva scenarija

"Staće sve ako stane prevoz nafte preko Hrvata": Sankcije NIS-u od 1. oktobra, šta čeka Srbiju? Ovo su dva scenarija

Blic pre 1 sat
Vučić: ‘Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra’

Vučić: ‘Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra’

Danas pre 3 sata
Vučić otkrio kad SAD uvode sankcije NIS-u

Vučić otkrio kad SAD uvode sankcije NIS-u

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaNaftovodnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Neidentifikovani plutajući objekat ministra odbrane

Neidentifikovani plutajući objekat ministra odbrane

Radar pre 0 minuta
Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Danas pre 1 sat
Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Blic pre 1 sat
Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Danas pre 50 minuta
"Staće sve ako stane prevoz nafte preko Hrvata": Sankcije NIS-u od 1. oktobra, šta čeka Srbiju? Ovo su dva scenarija

"Staće sve ako stane prevoz nafte preko Hrvata": Sankcije NIS-u od 1. oktobra, šta čeka Srbiju? Ovo su dva scenarija

Blic pre 1 sat