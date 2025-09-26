Okončana blokada zgrade Rektorata u Kragujevcu posle gotovo 10 meseci

Studenti u blokadi Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu odlučili su, kako navode, da mirno napuste zgradu Rektorata koju su blokirali prethodnih gotovo 10 meseci.

Studentkinja koja je učestvovala u blokadi zgrade Rektorada istakla je da su na današnjem plenumu studenti u blokadi odlučili da je za njih najbezbednije da izađu iz Rektorata, pošto je, kako je navela, policija u jutarnjim časovima ušla u zgradu ove institucije, preneo je RTS. Prethodno, grupa građana i studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu pokušala je jutros da spreči ulazak zaposlenih u Rektorat u Kragujevcu. Univerzitet u Kragujevcu u sredu je