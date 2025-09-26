Susret prvih dama Ukrajine i Amerike: Olena Zelenska zahvalila Melaniji Tramp na pismu koje je poslala Putinu

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska sastala se u Njujorku sa prvom damom Sjedinjenih Američkih Država Melanijom Tramp.

Olena Zelenska je zahvalila Melaniji Tramp na podršci Ukrajini, a posebno na pažnji koju posvećuje deci koja su postala žrtve brutalnog rata Rusije protiv Ukrajine, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ukrajinskog predsedništva. Napominje se da je prva dama Ukrajine izrazila je posebnu zahvalnost za pismo Melanije Tramp upućeno predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, u kojem je apelovala na mir za decu. Prve dame Ukrajine i SAD su razgovarale o važnosti zaštite