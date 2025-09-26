Vojni eksperti SAD za vazduhoplovnu medicinu u poseti Vojsci Srbije

U zvaničnoj poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije boravi ekspertska delegacija Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država iz oblasti vazduhoplovne medicine, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, tokom višednevne posete, srpski i američki eksperti razgovaraće o ključnim aspektima vazduhoplovne medicine od značaja za bezbednost letenja i razmotriće mogućnosti za nastavak saradnje stručnih medicinskih službi u vazduhoplovnim snagama dveju zemalja. U fokusu razgovora je selekcija kandidata za vojne pilote, padobrance i operatore daljinski pilotiranih vazduhoplova, a razmeniće se i profesionalna iskustva u primeni programa fiziološke trenaže na