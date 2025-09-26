Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra
Posle izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupiti na snagu 1. oktobra, oglasila se hrvatska kompanija „Janaf“, koja bi u tom slučaju ostala bez velikog dela prihoda. „Janaf je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa kompanijom NIS do 1. oktobra 2025. godine, a narednih dana će se, putem svog američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Blic pre 2 sata
Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Danas pre 2 sata
"Staće sve ako stane prevoz nafte preko Hrvata": Sankcije NIS-u od 1. oktobra, šta čeka Srbiju? Ovo su dva scenarija

"Staće sve ako stane prevoz nafte preko Hrvata": Sankcije NIS-u od 1. oktobra, šta čeka Srbiju? Ovo su dva scenarija

Blic pre 3 sata
Vučić: ‘Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra’

Vučić: ‘Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra’

Danas pre 4 sati
Vučić otkrio kad SAD uvode sankcije NIS-u

Vučić otkrio kad SAD uvode sankcije NIS-u

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićHrvatskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,2058 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2058 dinara

RTV pre 12 minuta
Vučić u Njujorku sa Netanjahuom: Otvorena tema ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini FOTO

Vučić u Njujorku sa Netanjahuom: Otvorena tema ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini FOTO

B92 pre 12 minuta
Neidentifikovani plutajući objekat ministra odbrane

Neidentifikovani plutajući objekat ministra odbrane

Radar pre 1 sat
Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Danas pre 2 sata
Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Oglasio se Janaf zbog sankcija NIS-u: "Važno je i za Hrvatsku, ostajemo bez prihoda"! Traže rešenje

Blic pre 2 sata