Janaf se oglasio nakon Vučićeve izjave da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Posle izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupiti na snagu 1. oktobra, oglasila se hrvatska kompanija „Janaf“, koja bi u tom slučaju ostala bez velikog dela prihoda. „Janaf je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa kompanijom NIS do 1. oktobra 2025. godine, a narednih dana će se, putem svog američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti