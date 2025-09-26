Srbija pod pretnjom sankcija Direktor NIS-a otkrio plan opstanka obezbeđene dovoljne zalihe sirove nafte
Dnevnik pre 55 minuta
Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Tjurdenjev poručio je zaposlenima da su obezbeđene dovoljne zaliha sirove nafte za preradu, kao i da će kompanija učiniti sve što je u njenoj moći da zaposleni i građani Srbije u što manjoj meri osete posledice situacije u kojoj se našao NIS najavom da će 1. oktobra na snagu stupiti sankcije SAD toj kompaniji.
Tjurdenov je u pismu zaposlenima naveo da je NIS od trenutka najave sankcija radila na pripremi mogućih scenarija kako bi se obezbedio siguran rad kompanije i energetska stabilnost Srbije i u slučaju pune primene sankcija, saznaje Tanjug. Dodao je da rafinerija u Pančevu u ovom trenutku radi normalno, da je obezbeđeno dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljna količina naftnih derivata za skladišta i benzinske stanice i samim tim za snabdevanje