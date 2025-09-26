Srbija pod pretnjom sankcija Direktor NIS-a otkrio plan opstanka obezbeđene dovoljne zalihe sirove nafte

Dnevnik pre 55 minuta
Srbija pod pretnjom sankcija Direktor NIS-a otkrio plan opstanka obezbeđene dovoljne zalihe sirove nafte

Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Tjurdenjev poručio je zaposlenima da su obezbeđene dovoljne zaliha sirove nafte za preradu, kao i da će kompanija učiniti sve što je u njenoj moći da zaposleni i građani Srbije u što manjoj meri osete posledice situacije u kojoj se našao NIS najavom da će 1. oktobra na snagu stupiti sankcije SAD toj kompaniji.

Tjurdenov je u pismu zaposlenima naveo da je NIS od trenutka najave sankcija radila na pripremi mogućih scenarija kako bi se obezbedio siguran rad kompanije i energetska stabilnost Srbije i u slučaju pune primene sankcija, saznaje Tan‌jug. Dodao je da rafinerija u Pančevu u ovom trenutku radi normalno, da je obezbeđeno dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljna količina naftnih derivata za skladišta i benzinske stanice i samim tim za snabdevanje
