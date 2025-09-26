Poziv građanima da dokumentuju policijsku brutalnost u Novom Sadu

In medija pre 1 sat
Poziv građanima da dokumentuju policijsku brutalnost u Novom Sadu

Organizacioni tim Leta na Kampusu, Krizni centar Slobodnog univerziteta i SHARE Lab pokrenuli su akciju pod nazivom Svedočanstva policijske brutalnosti, kojom se prikupljaju iskustva građana o nasilju kojem su bili izloženi 5. septembra u Novom Sadu.

Organizatori pozivaju studente, profesore i građane koji su te večeri bili u Kampusu novosadskog univerziteta da popune anonimnu anketu, dostupnu putem interneta. Kako navode, prilikom popunjavanja ankete ne prikupljaju se lični podaci ni IP adrese učesnika. –Svesni smo da opisivanje uznemirujućih iskustava može izazvati retraumatizaciju, ali smatramo da su ovakva svedočanstva ključna za razumevanje i dokumentovanje različitih oblika nasilja nad građanima i
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Volarević: Do blokada ne bi došlo da neki dekani i rektori to nisu podržali

Volarević: Do blokada ne bi došlo da neki dekani i rektori to nisu podržali

NIN pre 58 minuta
Dokumentovanje policijske brutalnosti 5. septembra u Novom Sadu

Dokumentovanje policijske brutalnosti 5. septembra u Novom Sadu

Mašina pre 1 sat
Dan uživo: Poruke iz Ujedinjenih nacija

Dan uživo: Poruke iz Ujedinjenih nacija

N1 Info pre 1 sat
Slobodan univerzitet pozvao: Uključite se u dokumentovanje policijske brutalnosti 5. septembra u Novom Sadu

Slobodan univerzitet pozvao: Uključite se u dokumentovanje policijske brutalnosti 5. septembra u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Pokrenuta akcija dokumentovanja policijske brutalnosti u Novom Sadu

Pokrenuta akcija dokumentovanja policijske brutalnosti u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
“Svedočanstva policijske brutalnosti”: Poziv Novosađanima da prijave nasilje od 5. septembra

“Svedočanstva policijske brutalnosti”: Poziv Novosađanima da prijave nasilje od 5. septembra

Serbian News Media pre 1 sat
Prikupljaju se svedočanstva o policijskoj brutalnosti u Novom Sadu

Prikupljaju se svedočanstva o policijskoj brutalnosti u Novom Sadu

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Izložba fotografija „Monoštor – evropski Amazon“ od utorka u Muzeju Vojvodine

Izložba fotografija „Monoštor – evropski Amazon“ od utorka u Muzeju Vojvodine

NoviSad.com pre 2 minuta
SNS poziva srednjoškolce u šetnju protiv blokada: Dobićeš 3 soma

SNS poziva srednjoškolce u šetnju protiv blokada: Dobićeš 3 soma

Luftika pre 13 minuta
Saopštenje Srbija centar SRCE GrO Zrenjanin: Zrenjanin grad bez kulture! Srbija centar SRCE

Saopštenje Srbija centar SRCE GrO Zrenjanin: Zrenjanin grad bez kulture! Srbija centar SRCE

Volim Zrenjanin pre 18 minuta
„Luda kuća balkanska“ na sceni KC Inđija: Počinje jesenja sezona

„Luda kuća balkanska“ na sceni KC Inđija: Počinje jesenja sezona

In medija pre 8 minuta
Održana prva obuka državnih službenika iz oblasti upravljanja migracijama

Održana prva obuka državnih službenika iz oblasti upravljanja migracijama

RTV pre 1 sat