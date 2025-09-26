Poziv građanima da dokumentuju policijsku brutalnost u Novom Sadu

Organizacioni tim Leta na Kampusu, Krizni centar Slobodnog univerziteta i SHARE Lab pokrenuli su akciju pod nazivom Svedočanstva policijske brutalnosti, kojom se prikupljaju iskustva građana o nasilju kojem su bili izloženi 5. septembra u Novom Sadu.

Organizatori pozivaju studente, profesore i građane koji su te večeri bili u Kampusu novosadskog univerziteta da popune anonimnu anketu, dostupnu putem interneta. Kako navode, prilikom popunjavanja ankete ne prikupljaju se lični podaci ni IP adrese učesnika. –Svesni smo da opisivanje uznemirujućih iskustava može izazvati retraumatizaciju, ali smatramo da su ovakva svedočanstva ključna za razumevanje i dokumentovanje različitih oblika nasilja nad građanima i