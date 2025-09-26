"Kad Darko Lazić pozove ženu na sudar, ne misli na..." Pevača razapinju na društvenim mrežama - da nije strašno, bilo bi stvarno smešno (foto)
Kurir pre 31 minuta
Darko Lazić, koji je pre sedam godina jedva izvukao živu glavu posle stravične nesreće, ponovo je pre dva dana napravio sudar kada se zakucao u autobus na auto-putu u blizini Beogradske arene.
Darko, koji je, kako smo nezvanično saznali, vozio pod dejstvom alkohola i utvrđeno mu je 1,9 promila alkohola u krvi. Sa njim na suvozačevom mestu bila je njegova supruga Katarina Lazić. Na svu sreću, pre svega jer je bio za volanom jakog i sigurnog automobila, izbegnuta je veća tragedija. Oboje su prošli sa lakšim povredama i istu noć su pušteni na kućno lečenje. Darko je imao posekotinu na glavu, koju su mu lekari VMA ušili. Iste noću su mu urađene sve dodatne