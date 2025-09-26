"Ti si neko koga štitim, sve moje, volim te" Darko Lazić se obratio ženi Katarini nakon saobraćajke, poslao poruki: Čovek koji je prošao kroz pakao...

Darko Lazić u četvrtak ujutro, negde oko jedan sat ujutro, doživeo je saobraćajnu nesreću kada se svojim automobilom sudario sa autobusom.

Darko je bio na mestu vozača, a njegova supruga Katarina na mestu suvozača. Darko je završio na VMA, gde su mu obavljeni svi specijalistički pregledi, ušivena mu je glava, posle čega je pušten na kućno lečenje. Njegova supruga prebačena je u Zemunsku bolnicu, gde su joj konstatovane lakše povrede ruke i ogrebotine na licu i ona je posle pregleda puštena kući. Pevač je sada na Instagramu podelio dva storija, od kojih se prvi odnosio na ljubav sa suprugom Katarinom
