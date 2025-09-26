Najteži udarac za Lazića: Darku preti kazna zatvora, advokat otkriva koliko godina može da dobije

Svet & Skandal pre 9 minuta
Najteži udarac za Lazića: Darku preti kazna zatvora, advokat otkriva koliko godina može da dobije

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Geneksa, a javnost se odmah zapitala – kolika će biti kazna Darka Lazića posle ovog incidenta.

Bračni par vraćao se sa promocije pesme Tijane Matić, Kaćine sestre i Darkove svastike, kada je pevač najpre udario u autobus, a zatim se zakucao u bankinu. Advokat Žurić je za Kurir objasnio da će ishod zavisiti od niza faktora: Antonio Ahel ATA images – Ukoliko je nekom licu izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, ta zabrana važi bez obzira na to da li to lice ima domaću ili inostranu vozačku dozvolu. Kršenje zabrane,
