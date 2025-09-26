Tramp: Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu! "To se neće dogoditi"

Kurir pre 2 sata  |  Rojters
Tramp: Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu! "To se neće dogoditi"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, odbacujući pozive nekih krajnje desničarskih izraelskih političara da se proširi suverenitet nad tim područjem.

Tramp je govorio o toj temi posle, kako je rekao, telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o rešavanju sukoba u Pojasu Gaze. „Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dozvoliti. To se neće dogoditi“, rekao je američki predsednik novinarima u Ovalnom kabinetu. Pritisak na Netanjahua dolazi od dela njegove desničarske alijanse koji se zalaže za formalno uvođenje izraelskog suvereniteta i aneksiju Zapadne obale, potez
