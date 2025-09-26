Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku
NIN pre 4 sati
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti Benjaminu Netanjahuu da anektira Zapadnu obalu koju je okupirao Izrael. "Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu...
To se neće dogoditi", rekao je Tramp novinarima uoči obraćanja izraelskog premijera Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN). Tramp, koji će se sastati sa Netanjahuom u ponedeljak, tvrdi i da je sporazum o Gazi "prilično blizu". Izrael se suočava sa sve većim globalnim pritiskom da okonča rat u Pojasu Gazi i okupaciju Zapadne obale, dok mnoge zapadne države, koje su do sada bile saveznici Izraela, formalno priznaje nezavisnu palestinsku državu. Krajnje