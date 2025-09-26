Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

NIN pre 4 sati
Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti Benjaminu Netanjahuu da anektira Zapadnu obalu koju je okupirao Izrael. "Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu...

To se neće dogoditi", rekao je Tramp novinarima uoči obraćanja izraelskog premijera Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN). Tramp, koji će se sastati sa Netanjahuom u ponedeljak, tvrdi i da je sporazum o Gazi "prilično blizu". Izrael se suočava sa sve većim globalnim pritiskom da okonča rat u Pojasu Gazi i okupaciju Zapadne obale, dok mnoge zapadne države, koje su do sada bile saveznici Izraela, formalno priznaje nezavisnu palestinsku državu. Krajnje
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tramp tvrdi: Neću dozvoliti da Izrael aneksira Zapadnu obalu

Tramp tvrdi: Neću dozvoliti da Izrael aneksira Zapadnu obalu

Danas pre 49 minuta
Tramp: Neću dozvoliti da Izrael anektira Zapadnu obalu

Tramp: Neću dozvoliti da Izrael anektira Zapadnu obalu

N1 Info pre 1 sat
Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

BBC News pre 2 sata
Američka „crvena linija“ za Izrael: Tramp je upravo rekao poslednju stvar koju Netanjahu želi da čuje

Američka „crvena linija“ za Izrael: Tramp je upravo rekao poslednju stvar koju Netanjahu želi da čuje

Nova pre 3 sata
Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Danas pre 3 sata
Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Radio 021 pre 4 sati
Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Tramp tvrdi da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu; Vučić sa Netanjahuom u Njujorku

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelNECNjujorkDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Beta pre 9 minuta
Tramp okupio investitore koji će da kupe TikTok biznis u Americi

Tramp okupio investitore koji će da kupe TikTok biznis u Americi

Danas pre 3 minuta
Kremlj: Počeli razgovori Putina i Lukašenka - u fokusu bezbednost i nova beloruska nuklearka

Kremlj: Počeli razgovori Putina i Lukašenka - u fokusu bezbednost i nova beloruska nuklearka

Sputnik pre 19 minuta
Otkriven krivac za slanje dronova iznad aerodroma? Ratni brod se danima krio blizu danske obale

Otkriven krivac za slanje dronova iznad aerodroma? Ratni brod se danima krio blizu danske obale

Nova pre 19 minuta
Gaza: Izrael ubio 65.502 Palestinca

Gaza: Izrael ubio 65.502 Palestinca

RTV Novi Pazar pre 8 minuta