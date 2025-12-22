Tramp smenio 30 ambasadora, među njima i u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj

NIN pre 2 sata  |  Beta
Tramp smenio 30 ambasadora, među njima i u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa smenjuje 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih mesta u ambasadama.

To se događa u okviru napora za preoblikovanje američkih diplomatskih predstavništava i postavljenje osoblja za koje se smatra da potpuno podržava Trampove prioritete oličene u poruci "Amerika na prvom mestu". Šefovi misija u najmanje 29 zemalja obavešteni su prošle nedelje da se njihvoa postavljenja završavaju u januaru, rekla su dva zvaničnika Stejt departmenta koji nisu želeli da im se navede ime. Oni koji su pogođeni promenama ne gube svoj posao u spoljnoj
