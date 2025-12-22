Produžava se spisak zemalja kojima su stigla Trampova hitna obaveštenja: Na njemu Crna Gora i Severna Makedonija, do sada ih ima čak 50!

Blic
Produžava se spisak zemalja kojima su stigla Trampova hitna obaveštenja: Na njemu Crna Gora i Severna Makedonija, do sada ih…

U Africi je povučeno najviše ambasadora, njih 25, uključujući predstavnika u Afričkoj uniji Opozvani ambasadori će dobiti druge pozicije u diplomatiji prilikom povratka u Vašington Administracija američkog predsednika Donalda Trampa opozvala je gotovo 50 ambasadora širom sveta, prenosi danas Njujork post.

Povlačenje ukupno 48 diplomatskih predstavnika iz Afrike, Azije, Istočne Evrope, kao i Centralne i Južne Amerike usledilo je nakon masovnih smena zvaničnika koje je imenovao bivši predsednik Džozef Bajden tokom prvih meseci Trampovog drugog mandata, navodi list. Radi se o standardnom procesu u svakoj administraciji, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik Stejt departmenta za Njujork post. Kako je dodao, ambasador je lični predstavnik predsednika i šef države
Crna GoraNjujorkVašingtonMakedonijaAfrikaDonald TrampSeverna Makedonija

