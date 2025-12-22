Tramp povlači skoro 30 ambasadora, uključujući diplomate iz dve zemlje sa Balkana

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata s ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu, koji su postavljeni za vreme vlasti bivšeg predsednika Džozefa Bajdena. Među njima su i ambasadori iz Crne Gore i Severne Makedonije.

Ovim Bela kuća nastavlja sa preoblikovanjem američke diplomatije u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsednika Donalda Trampa objedinjene pod sloganom "Amerika na prvom mestu", prenosi Asošijeted pres. "Šefovi diplomatskih misija u najmanje 29 zemalja su prošle nedelje obavešteni da će im mandati isteći u januaru", rekla su američkoj agenciji dva zvaničnika Stejt departmenta koji su pristali da anonimno govore o