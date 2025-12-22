Tramp povlači skoro 30 ambasadora, uključujući diplomate iz dve zemlje sa Balkana

pre 19 minuta
Tramp povlači skoro 30 ambasadora, uključujući diplomate iz dve zemlje sa Balkana

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata s ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu, koji su postavljeni za vreme vlasti bivšeg predsednika Džozefa Bajdena. Među njima su i ambasadori iz Crne Gore i Severne Makedonije.

Ovim Bela kuća nastavlja sa preoblikovanjem američke diplomatije u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsednika Donalda Trampa objedinjene pod sloganom "Amerika na prvom mestu", prenosi Asošijeted pres. "Šefovi diplomatskih misija u najmanje 29 zemalja su prošle nedelje obavešteni da će im mandati isteći u januaru", rekla su američkoj agenciji dva zvaničnika Stejt departmenta koji su pristali da anonimno govore o
