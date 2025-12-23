Boris Pistorijus: Ruski napad na NATO nerealan

„Strategija SAD – dokument o razvodu s Evropom” – smatra ministar odbrane Nemačke

Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus odbacio je scenario potencijalnog napada Rusije na zemlje NATO-a, koji pojedini zvaničnici i političari u zapadnoevropskim državama neosnovano predstavljaju kao realističan i koji je više puta demantovan u Rusiji. Istovremeno, on je dao svoje viđenje o novoj strategiji nacionalne bezbednosti SAD. „Ne verujem u takav scenario“, kazao je Pistorijus u intervjuu za list „Cajt“. Prema njegovim rečima, rukovodstvo Rusije nema
Veliki sajbernapad na francusku poštansku službu uoči Božića

(Foto, video) Zbog ovog grada Putinu se smeju čak i njegovi vojni blogeri: Malo ima kontrolu, malo nema, a snažan udarac…

Saobraćajka ili terorizam? Nemačka:Najmanje 4 osobe povređene u Hesenu kada ih je kolima udario Azerbejdžanac

Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Zelenski: Napredak u razgovorima o mirovnom sporazumu sa Rusijom „prilično solidan“

Višestruki napadi Ukrajine na mete u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom

Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

NATORusijaNemačka

