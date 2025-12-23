Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Predsednik Bolivije Nikolas Maduro uputio je danas pismo šefovima država Latinske Amerike i Kariba, kao i svim članicama Ujedinjenih nacija, u kom je naveo da Venecuela potvrđuje svoju posvećenost miru, ali je spremna da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.

Venecuela ponovo potvrđuje svoju želju za mirom, ali takođe apsolutno jasno stavlja do znanja da je spremna da brani svoj suverenitet, teritorijalni integritet i resurse u skladu sa zakonom, navodi se u pismu koje je pročitano na nacionalnoj televiziji, prenosi Tass. Maduro je u pismu naveo da su američke oružane snage napale 28 civilnih brodova u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu, „što je rezultiralo sa 104 vansudska pogubljenja", i naglasio da Venecuela nije
