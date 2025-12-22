Njujork post: Tramp opozvao gotovo 50 ambasadora širom sveta

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Njujork post: Tramp opozvao gotovo 50 ambasadora širom sveta

VAŠINGTON - Administracija američkog predsednika Donalda Trampa opozvala je gotovo 50 ambasadora širom sveta, prenosi danas Njujork post.

Povlačenje ukupno 48 diplomatskih predstavnika iz Afrike, Azije, Istočne Evrope, kao i Centralne i Južne Amerike usledilo je nakon masovnih smena zvaničnika koje je imenovao bivši predsednik Džozef Bajden tokom prvih meseci Trampovog drugog mandata, navodi list. Radi se o standardnom procesu u svakoj administraciji, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik Stejt departmenta za Njujork post. Kako je dodao, ambasador je lični predstavnik predsednika i šef države
Ključne reči

NjujorkVašingtonAfrikaDonald Tramp

