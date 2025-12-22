Tramp povukao 48 ambasadora širom sveta - "Amerika je na prvom mestu"

B92 pre 1 minut
Tramp povukao 48 ambasadora širom sveta - "Amerika je na prvom mestu"

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa opozvala je 48 ambasadora iz sveta, a kako prenosi "Njujork post", radi se o standardnom procesu.

Povlačenje ukupno 48 diplomatskih predstavnika iz Afrike, Azije, istočne Evrope, kao i iz Centralne i Južne Amerike usledilo je nakon masovnih smena zvaničnika koje je imenovao bivši predsednik Džozef Bajden tokom prvih meseci Trampovog drugog mandata, navodi list. "Radi se o standardnom procesu u svakoj administraciji", izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik Stejt departmenta za "Njujork post". Kako je dodao, ambasador je lični predstavnik predsednika i šef
