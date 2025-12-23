Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali ni tokom pauze, oglasio se i Erdogan (video)

Blic pre 7 minuta
Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali…

Poslanici Turske raspravljali su o predlogu budžeta za 2026. godinu, što je izazvalo neslaganja Incident je eskalirao nakon razmene komentara o nasleđu Mustafe Kemala Ataturka Poslanici vladajuće stranke i opozicije razmenili su udarce nakon spora oko nasleđa osnivača Turske Republike, Ataturka.

Budžet je, na kraju, usvojen uprkos desetominutnoj tuči u sali. Turski poslanici potukli su se tokom žustre debate o predlogu budžeta za 2026. godinu u nedelju, iako su i budžet i zakon o finansijskim računima na kraju usvojeni. Tuča je izbila nakon što je poslanik vladajuće Partije pravde i razvoja, Mustafa Varank, izneo komentare upućene predsedniku opozicione Republikanske narodne partije (CHP), Ozguru Ozelu, tokom rasprave o budžetu u Velikoj narodnoj
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Misajlovski: Bužet za odbranu S. Makedonije naredne godine 8,4 odsto veći od ovogodišnje

Misajlovski: Bužet za odbranu S. Makedonije naredne godine 8,4 odsto veći od ovogodišnje

Danas pre 2 sata
Otkrivene 1.800 godina stare stepenice u drevnom gradu Nisa

Otkrivene 1.800 godina stare stepenice u drevnom gradu Nisa

Politika pre 22 minuta
Opšti haos u turskom parlamentu: Poslanici se potukli poslednjeg dana rasprave o budžetu (video)

Opšti haos u turskom parlamentu: Poslanici se potukli poslednjeg dana rasprave o budžetu (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Orban: Mađarski novac treba da bude u Mađarskoj, a ne u pozlaćenim kupatilima ukrajinskih oligarha

Orban: Mađarski novac treba da bude u Mađarskoj, a ne u pozlaćenim kupatilima ukrajinskih oligarha

Vesti online pre 1 sat
Tuča u turskom parlamentu trajala 10 minuta! Nakon toga usvojena dva zakona! (video)

Tuča u turskom parlamentu trajala 10 minuta! Nakon toga usvojena dva zakona! (video)

Kurir pre 2 sata
Napeta rasprava o budžetu – tuča poslanika nakratko prekinula sednicu turskog parlamenta

Napeta rasprava o budžetu – tuča poslanika nakratko prekinula sednicu turskog parlamenta

RTS pre 3 sata
(Uznemirujuće) Učenik (12) pucao u direktora škole pred kamerama! Užas u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (video)

(Uznemirujuće) Učenik (12) pucao u direktora škole pred kamerama! Užas u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (video)

Kurir pre 4 sati

Ključne reči

BudžetErdoganNarodna partijaTurska

Svet, najnovije vesti »

Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Danas pre 2 minuta
Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali…

Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali ni tokom pauze, oglasio se i Erdogan (video)

Blic pre 7 minuta
(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik…

(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik osuo paljbu

Blic pre 12 minuta
Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Danas pre 1 sat
Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Danas pre 42 minuta