Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali ni tokom pauze, oglasio se i Erdogan (video)

Poslanici Turske raspravljali su o predlogu budžeta za 2026. godinu, što je izazvalo neslaganja Incident je eskalirao nakon razmene komentara o nasleđu Mustafe Kemala Ataturka Poslanici vladajuće stranke i opozicije razmenili su udarce nakon spora oko nasleđa osnivača Turske Republike, Ataturka.

Budžet je, na kraju, usvojen uprkos desetominutnoj tuči u sali. Turski poslanici potukli su se tokom žustre debate o predlogu budžeta za 2026. godinu u nedelju, iako su i budžet i zakon o finansijskim računima na kraju usvojeni. Tuča je izbila nakon što je poslanik vladajuće Partije pravde i razvoja, Mustafa Varank, izneo komentare upućene predsedniku opozicione Republikanske narodne partije (CHP), Ozguru Ozelu, tokom rasprave o budžetu u Velikoj narodnoj