Kinesko čudovište: Poletela najveća bespilotna letelica na svetu, nosi dronove-kamikaze i vođene rakete

Kina je čini se ponovo podigla uloge u globalnoj trci u naoružanju.

Gigantska bespilotna letelica Điutjan (engl. Jiutian), koja je 11. decembra 2025. godine prvi put poletela iznad provincije Šansi, nije samo još jedan borbeni dron – reč je o svojevrsnom letećem "nosaču dronova“ teškom 16 tona, projektovanom da izbacuje rojeve manjih letelica koje mogu da preplave neprijateljsku odbranu. Sa nosivošću do čak 6 tona, Điutjan se odmah pozicionirao kao najveća borbena bespilotna letelica - borbeni besposadni sistem (UCAV / UCAS),