"Amerika neće preuzeti Grenland": Kopenhagen i Nuk traže poštovanje teritorijalnog integriteta

Kurir pre 32 minuta  |  Beta)
Lideri Danske i njene velike poluautonomne teritorije Grenlanda naglasili su danas da SAD neće preuzeti Grenland i zatražili poštovanje svog teritorijalnog integriteta posle objave američkog predsednika Donalda Trampa da je imenovao specijalnog izaslanika za tu oblast.

Tramp je juče objavio da imenjuje guvernera američke savezne države Luizijane Džefa Landrija za specijalnog izaslanika za Grenland, danske poluautonomne teritorije za koju je ranije rekao da SAD treba da je preuzmu. Tramp je u objavi imenovanja rekao da Landri razume koliko je Grenland neophodan za nacionalnu bezbednost SAD. Trampova objava podstakla je novo rasplamsavanje teznija oko interesa Vašingtona za tu teritoriju Danske, američke saveznice u NATO. Danski
