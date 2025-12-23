Tramp: Moramo da imamo Grenland zbog bezbednosti SAD

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Grenland potreban SAD za "nacionalnu zaštitu" i da "moramo da ga imamo".

Kao odgovor na pitanje BBC o novoj ulozi Džefa Lendrija, republikanskog guvernera Luizijane, koji je imenovan za specijalnog izaslanika za Grenland on je naveo i da će Vašington "morati to da reši" kao i da je SAD "potreban Grenland zbog nacionalne bezbednosti, a ne minerala". Američki predsednik izazvao je novi spor s Danskom nakon što je imenovao guvernera Luizijane Džefa Lendrija za specijalnog izaslanika za Grenland, ogromno arktičko ostrvo koje, kako je rekao,