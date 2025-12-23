Tramp ne odustaje: Amerika ‘mora da ima’ Grenland

Južne vesti pre 55 minuta
Tramp ne odustaje: Amerika ‘mora da ima’ Grenland

REUTERS/Jessica Koscielniak Američki predsednik Donald Tramp ponovo je podstakao napetosti u odnosima sa Danskom pošto je imenovao specijalnog izaslanika za Grenland.

Ovo arktičko ostrvo koje je pod kontrolom Danske Tramp već neko vreme želi da anektira, kako je ranije potvrdio. Na novu funkciju imenovao je Džefa Lendrija, republikanskog guvernera iz Luizijane, a na pitanje BBC-ja o tom potezu Tramp je odgovorio da mu je Grenland potreban zbog „nacionalne zaštite“, dodavši da „moraju da ga imaju“. Lendri će „voditi“ kao specijalni izaslanik za Grenland, poluautomnu oblast Kraljevine Danske, dodao je. Njegov potez razljutio je
BBC News pre 1 sat
Danas pre 55 minuta
Radio 021 pre 55 minuta
NIN pre 50 minuta
Ko je Džef Lendri, američki izaslanik za Grenland: Da li ove veštine mogu da mu pomognu da ostvari Trampov san

Ko je Džef Lendri, američki izaslanik za Grenland: Da li ove veštine mogu da mu pomognu da ostvari Trampov san

Telegraf pre 50 minuta
Tramp koji ne odustaje od anektiranja Grenlanda: "Potreban nam je zbog nacionalne zaštite"

Tramp koji ne odustaje od anektiranja Grenlanda: "Potreban nam je zbog nacionalne zaštite"

Radio 021 pre 1 sat
Tramp: Moramo da imamo Grenland zbog bezbednosti SAD

Tramp: Moramo da imamo Grenland zbog bezbednosti SAD

Politika pre 1 sat
