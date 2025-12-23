Tramp ne odustaje: Amerika ‘mora da ima’ Grenland

BBC News pre 2 sata | Džejms Lendejl - BBC Njuz;

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je podstakao napetosti u odnosima sa Danskom pošto je imenovao specijalnog izaslanika za Grenland.

Ovo arktičko ostrvo koje je pod kontrolom Danske Tramp već neko vreme želi da anektira, kako je ranije potvrdio.

Na novu funkciju imenovao je Džefa Lendrija, republikanskog guvernera iz Luizijane, a na pitanje BBC-ja o tom potezu Tramp je odgovorio da mu je Grenland potreban zbog „nacionalne zaštite", dodavši da „moraju da ga imaju".

Lendri će „voditi" kao specijalni izaslanik za Grenland, poluautomnu oblast Kraljevine Danske, dodao je.

Njegov potez razljutio je vladu u Kopenhagenu, koja će od američkog ambasadora u Danskoj tražiti „objašnjenje", poručili su.

Premijer lokalne vlade na Grenlandu smatra da stanovništvo ostrva mora da „odlučuje o sopstvenoj sudbini" i da se „teritorijalni integritet mora poštovati".

Za Lendrija je čast da služi kao „volonter na novoj poziciji kako bi učinio Grenland delom Amerike", saopštio je na platformi Iks.

Kada se vratio u Belu kuću u januaru, Tramp je ponovo učinio aktuelnom priču o aneksiji Grenlanda zbog njegove važnosti kao strateškog mesta i rudnog bogatstva.

Nije otpisao ni upotrebu sile kako bi stavio ostrvo pod američku kontrolu, što je šokiralo vladu u Danskoj, zemlji koja sa Amerikom sarađuje kroz Nato alijansu i ima bliske veze sa Vašingtonom.

„Moraćemo da radimo na tome. Potreban nam je Grenland zbog nacionalne bezbednosti, ne zbog minerala", kazao je Tramp.

Pomenuo je kineske i ruske brodove koje plove morima u blizini Grenlanda kao moguće pretnje.

Na ostrvu živi oko 57.000 ljudi, Grenland od 1979. ima samostalnu vladu, ali odluke o odbrani i spoljnoj politici ostale su u nadležnosti vlade u Kopenhagenu.

Iako većina stanovništva ostrva želi nezavisnost od Danske, ankete su pokazale da se ogromna većina protivi tome da Grenland postane deo Sjedinjenih Država.

Imenovanje Lendrija „duboko uznemirava Dansku, kazao je Lars Loke Rasmusen, ministar spoljnih poslova te evropske države.

Upozorio je Vašington da poštuje suverenitet Danske.

„Dok imamo kraljevinu koju čine Danska, Farska Ostrva i Grenland, ne možemo da prihvatimo poteze koji podrivaju naš teritorijalni integritet", rekao je.

Grenland je spreman da sarađuje sa Amerikom i drugim zemljama, ali samo ako taj odnos podrazumeva međusobno poštovanje, kazao je Jens-Frederik Nilsen, grenlandski premijer.

„Imenovanje specijalnog izaslanika ne menje ništa za nas. Mi odlučujemo o sopstvenoj sudbini.

„Grenland pripada Grenlanđanima, a teritorijalni integritet mora da se poštuje", ocenio je.

I Evropska unija je „potpuno solidarna sa Danskom i stanvništvom Grenlanda", poručila je Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, u objavi na Iksu.

Lendri razume koliko je „Grenland važan za našu nacionalnu bezbednost" i boriće se za američke interese, kazao je Tramp.

Njegovo imenovanje je važan pokazatelj da u Americi Grenland posmatraju odvojeno od Danske, a indikativne su i njegove tvrdnje da će pomoći da ostrvo postane deo Amerike.

Izaslanici su neformalni funkcioneri i za razliku od zvaničnih diplomata ne moraju da dobiju odobrenje zemlje u kojoj rade.

Postavljanje Lendrije pokazuje da Trampove ambicije da kontroliše Grenland nisu nestale.

Tramp je koristio agresivnu retoriku pominjući vojnu intervenciju i u slučaju Venecuele, što pokazuje da je odlučan u nameri da uspostavi veću kontrolu nad „zapadnom hemisferom", nadajući se da će proširiti spektar uticaja na oba američka kontinenta, kako je istaknuto u Strategiji nacionalne bezbednosti.

Američki predsednik je tokom prvog mandata pokušao da kupi Grenland.

Ali, i danska i grenlandska vlada odbile su predlog iz 2019. uz poruku:

„Grenland nije na prodaju."

Guverner Lendri je prethodno pokazao da je saglasan sa Trampovim nastojanjima da anektira Grenland.

„Predsednik Donald Tramp je potpuno u pravu! Moramo da se pobrinemo da se Grenland priključi Americi.

„To je sjajno i za njih i za nas. Hajde da to učinimo!", objavio je na Iksu u januaru.

Lendri je vojni veteran i bivši policajac koji je bio kongresmen i javni tužilac u Luizijani pre nego što je 2023. postao guverner.

Smatra da njegova nova funkcija neće uticati na guvernerske dužnosti.

Spor oko njegovog imenovanja javlja se usled strateškog nadmetanja u pojasu Arktika, jer se topljenjem leda otvaraju nove rute za plovidbu i mogućnost za eksploataciju mineralnih ruda.

Grenland se nalazi u Arktiku između Severne Amerike i Evrope. zbog čega je važna lokacija u bezbednosnim planovima Amerike i Nato alijanse.

Amerika na Grenlandu ima vojnu bazu od Drugog svetskog rata, jer je pre toga izvršila invaziju kako bi tamo rasporedila vojsku i radio stanice na ostrvu, koje je bilo pod kontrolom nacista posle okupacije Danske.

Bazu je u martu posetio američki potpredsednika Džej Di Vens i zamolio je stanovnike Grenlanda da „postignu dogovor sa Amerikom".

Amerika je ponovo otvorila i konzulat u Nuku, administrativnom centru Grenlanda, 2020, tokom Trampovog prvog mandata.

On nije postojao od 1953.

Nekoliko evropskih zemalja i Kanada imaju počasne konzulate na Grenlandu.

(BBC News, 12.23.2025)