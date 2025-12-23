Tramp ne odustaje: Amerika ‘mora da ima’ Grenland

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je podstakao napetosti u odnosima sa Danskom pošto je imenovao specijalnog izaslanika za Grenland.

Ovo arktičko ostrvo koje je pod kontrolom Danske Tramp već neko vreme želi da anektira, kako je ranije potvrdio. Na novu funkciju imenovao je Džefa Lendrija, republikanskog guvernera iz Luizijane, a na pitanje BBC-ja o tom potezu Tramp je odgovorio da mu je Grenland potreban zbog "nacionalne zaštite", dodavši da "moraju da ga imaju". Lendri će "voditi" kao specijalni izaslanik za Grenland, poluautomnu oblast Kraljevine Danske, dodao je. Njegov potez razljutio je