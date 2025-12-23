(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik osuo paljbu

Blic pre 12 minuta
(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik…
Grupa žrtava kritikovala je postupke Ministarstva pravde, pozivajući se na prekršaje Zakona o transparentnosti Postoje optužbe o zataškavanju i selektivnom objavljivanju dokumenata od strane Ministarstva pravde Bivši predsednik Bil Klinton zatražio je od Ministarstva pravde Donalda Trampa da objavi preostale Epstajnove dosijee, nakon što su se u poslednjem setu dokumenata pojavile njegove fotografije. Klinton je optužio Ministarstvo za „selektivno objavljivanje“ i
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

"Ona dolazi iz dela sveta gde je sve..." Donald Tramp pred svima pričao o Melanijinom jugoslovenskom poreklu, spomenuo i intimu…

"Ona dolazi iz dela sveta gde je sve..." Donald Tramp pred svima pričao o Melanijinom jugoslovenskom poreklu, spomenuo i intimu

Blic pre 1 sat
(Video) Skandal oko Zelenskog se ne smiruje! Lociran odbegli prijatelj optužen za korupciju: Policija mu bila na pragu, a on…

(Video) Skandal oko Zelenskog se ne smiruje! Lociran odbegli prijatelj optužen za korupciju: Policija mu bila na pragu, a on pobegao u ovu zemlju

Blic pre 2 sata
„To bi za Orbana moglo doći prekasno“: Mađarski premijer u trci s vremenom pred izbore

„To bi za Orbana moglo doći prekasno“: Mađarski premijer u trci s vremenom pred izbore

Danas pre 4 sati
Zaharova: Rusija komentare Evropske unije o Grenlandu vidi kao odbijanje EU da prizna tzv. Kosovo

Zaharova: Rusija komentare Evropske unije o Grenlandu vidi kao odbijanje EU da prizna tzv. Kosovo

Euronews pre 11 minuta
SAD pod lupom: Rusija ne veruje u iskreni dijalog o Ukrajini

SAD pod lupom: Rusija ne veruje u iskreni dijalog o Ukrajini

B92 pre 12 minuta
Peskov: Rusija će oceniti rad o Ukrajini u skladu sa duhom sporazuma iz Enkoridža

Peskov: Rusija će oceniti rad o Ukrajini u skladu sa duhom sporazuma iz Enkoridža

Sputnik pre 31 minuta
Amerikanci digli uzbunu: Oružje je raspoređeno; Nuklearna pretnja raste FOTO

Amerikanci digli uzbunu: Oružje je raspoređeno; Nuklearna pretnja raste FOTO

B92 pre 37 minuta

Ključne reči

Bil KlintonMinistarstvo pravdeDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Danas pre 2 minuta
Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali…

Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali ni tokom pauze, oglasio se i Erdogan (video)

Blic pre 7 minuta
(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik…

(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik osuo paljbu

Blic pre 12 minuta
Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Danas pre 1 sat
Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Danas pre 42 minuta