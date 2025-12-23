Amerika gradi “najveće ratne brodove ikad”
Vesti online pre 2 sata | Sputnjik (A. S.)
Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je odobrio plan izgradnje dva nova ratna broda američke mornarice, koji je nazvao „Zlatna flota“ Pentagona, dodajući da su u pitanju „ogromni, najveći ratni brodovi ikad izgrađeni“.
„Kao vrhovni komandant, velika mi je čast da objavim da sam odobrio plan prema kojem mornarica započinje izgradnju dva potpuno nova, najveća bojna broda koja smo ikada imali“, rekao je Tramp. Tramp je, prema navodima Si-Bi-Esa, istakao i da očekuje da će u kratkom roku biti izgrađeno ukupno 10 brodova, a dugoročno između 20 i 25, a tokom obraćanja bili su izloženi renderi brodova koji nose naziv „Tramp klasa“. „Svaki od ovih brodova biti najveći bojni brod u