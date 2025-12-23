Amerika gradi “najveće ratne brodove ikad”

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Amerika gradi “najveće ratne brodove ikad”

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je odobrio plan izgradnje dva nova ratna broda američke mornarice, koji je nazvao „Zlatna flota“ Pentagona, dodajući da su u pitanju „ogromni, najveći ratni brodovi ikad izgrađeni“.

„Kao vrhovni komandant, velika mi je čast da objavim da sam odobrio plan prema kojem mornarica započinje izgradnju dva potpuno nova, najveća bojna broda koja smo ikada imali“, rekao je Tramp. Tramp je, prema navodima Si-Bi-Esa, istakao i da očekuje da će u kratkom roku biti izgrađeno ukupno 10 brodova, a dugoročno između 20 i 25, a tokom obraćanja bili su izloženi renderi brodova koji nose naziv „Tramp klasa“. „Svaki od ovih brodova biti najveći bojni brod u
"Najveći, najsmrtonosniji, najbrži, najlepši ratni brod na svetu": Pogledajte Trampovu Zlatnu flotu FOTO/VIDEO

Tramp pooštrava odnose - Venecuela je ostala bez svega

Tramp: Zadržaćemo zaplenjenu naftu i brodove

Tramp: Zadržaćemo zaplenjenu naftu i brodove

Tramp: SAD bi mogle da zadrže ili prodaju naftu zaplenjenu u blizini Venecuele

Tramp zbog Kine gradi "najmoćnije" bojne brodove na svetu, zvaće se po njemu! Evo kada će Amerika porinuti zlatnu flotu s…

Tramp odobrio gradnju dva nova ratna broda „Zlatne flote” američke mornarice

Ključne reči

Donald Trampvestisvetsad

​Kineski premijer pozvao na dodatne napore za izradu nacrta 15. petogodišnjeg plana

„Niko ne želi da bude kažnjen zbog neuspeha“: Kako generali lažno ubeđuju Putina da će uskoro pobediti u Ukrajini

Trampova administracija tuži Vašington

Rusija: Ukrajina napala Stavropoljski kraj, požari u industrijskoj zoni

Tramp koji ne odustaje od anektiranja Grenlanda: "Potreban nam je zbog nacionalne zaštite"

