"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran: Teško bombardovanje se nastavlja

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je smrt iranskog vrhovnog lidera Alija Hamneija Tramp tvrdi da je Hamnei odgovoran za smrt i patnju ljudi u Iranu, SAD i širom sveta "Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji, mrtav je", to je upravo objavio predsednik Sjedinjenih Američkig Država Donald Tramp "Ovo nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance, kao i za ljude iz mnogih zemalja širom sveta koji su ubijeni ili osakaćeni od strane Hamneija i