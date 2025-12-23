Zelenski: Napredak u razgovorima o mirovnom sporazumu sa Rusijom „prilično solidan“

Inicijalni nacrti američkih predloga za mirovni plan između Ukrajine i Rusije u skladu su sa mnogim zahtevima Kijeva, rekao je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, mada je napomenuo da nijedna strana u gotovo četvorogodišnjem ratu verovatno neće dobiti sve što dobije u razgovorima o sporazumu. „Sve u svemu, deluje prilično solidno u ovom stadijumu“, rekao je Zelenski u vezi sa nedavnim razgovorima sa američkim zvaničnicima, koji nastoje da obe strane