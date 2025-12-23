Zelenski: Napredak u razgovorima o mirovnom sporazumu sa Rusijom „prilično solidan“

Danas pre 18 minuta  |  Beta-AP
Inicijalni nacrti američkih predloga za mirovni plan između Ukrajine i Rusije u skladu su sa mnogim zahtevima Kijeva, rekao je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, mada je napomenuo da nijedna strana u gotovo četvorogodišnjem ratu verovatno neće dobiti sve što dobije u razgovorima o sporazumu. „Sve u svemu, deluje prilično solidno u ovom stadijumu“, rekao je Zelenski u vezi sa nedavnim razgovorima sa američkim zvaničnicima, koji nastoje da obe strane
Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Danas pre 43 minuta
Ruski Insajder otkriva: Kako je Međunarodni pokret rusofila konsolidovao mreže uticaja Kremlja u Evropi?

Danas pre 2 sata
Zelenski je upravo dao Trampu kontrapredlog plana za mir. Sastoji se od 3 komponente, jedna stvar je ključna

Blic pre 1 sat
Veliki sajbernapad na poštansku službu u Francusku uoči božića

Danas pre 2 sata
(Video) Skandal oko Zelenskog se ne smiruje! Lociran odbegli prijatelj optužen za korupciju: Policija mu bila na pragu, a on…

Blic pre 2 sata
Višestruki napadi Ukrajine na mete u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom

Danas pre 4 sati
U Ukrajinu vraćena grupa ukrajinske dece s okupiranih teritorija

N1 Info pre 8 minuta

Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Danas pre 3 minuta
(Foto) "neko se štiti": Klinton se ponovo oglasio o epstajnovim dostijeima: Amerika ključa zbog pedofila, bivši predsednik…

Blic pre 13 minuta
Skandal u parlamentu, sevale pesnice! Žustra debata prerasla u totalni haos u Turskoj: Došlo do masovnog guranja, nisu stali…

Blic pre 8 minuta
Maduro poručio: Branićemo suverenitet

Danas pre 1 sat
Zelenski: Napredak u razgovorima o mirovnom sporazumu sa Rusijom „prilično solidan“

Danas pre 18 minuta