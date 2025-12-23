Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Rusija je sve više izolovana u međunarodnom bankarskom prometu, transakcije sa ruskim bankama su zbog mera Evropske unije protiv pranja novca i rata u Ukrajini drastično reducirane, a prema poslednjim informacijama iz platnog prometa sa Rusijom se povlače i finansijske institucije iz Srbije i Jermenije, piše danas dnevnik Merkur.

Pozivajući se na podatke najveće kanadske banke RBC, koja deluje i u SAD i u Evropi, nemački dnevnik piše da srpske i jermenske banke zatvaraju već otvorene račune ruskih vlasnika, čak i ako oni imaju dozvolu boravka, dugoročnu radnu dozvolu ili dugo žive u tim zemljama. Jermenske banke su već 2024. najavile da od kraja marta više neće primati kreditne kartice koje izdaje ruski platni sistem Mir. To, kako piše minhenski dnevnik, i ne bi bio prvi put da međunarodne