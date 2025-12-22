Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

U Moskvi je poginuo jedan ruski general kada je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod donjeg dela njegovog automobila, a istražitelji ispituju mogućnost da je Ukrajina iza napada, prenosi danas ruska agencija RIA Novosti.

"General-potpukovnik Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi", rekla je portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko za agenciju.

Ovo je treće ubistvo visokog vojnog oficira u Rusiji u poslednjih godinu dana, prenela je agencija AP.

Prema istrazi, jutros je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod automobila u ulici Jasenjevaja."Načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, preminuo je od posledica zadobijenih povreda", rekla je Petrenko.

Ona je još rekla da istražitelji slede više linija ispitivanja oko ubistva.

"Jedna od njih je da je zločin organizovala ukrajinska obaveštajna služba", rekla je Petrenko.

Pre više od godinu dana 17. decembra 2024. godine, general Igor Kirilov, šef vojnih nuklearnih, bioloških i hemijskih zaštitnih snaga ubijen je bombom skrivenom u električnom motociklu ispred njegove stambene zgrade. U eksploziji je poginuo i pomoćnik Kirilova. Ukrajinska bezbednosna služba preuzela je odgovornost za taj napad.

Čovek iz Uzbekistana brzo je uhapšen i optužen za ubistvo Kirilova za račun ukrajinske bezbednosne službe.

Ruski predsednik Vladimir Putin opisao je ubistvo Kirilova kao "veliku grešku" ruskih bezbednosnih agencija ukazujući da treba da uče iz tog događaja i poprave svoju efikasnost.

Međutim, u aprilu je ubijen još jedan visoki ruski vojni oficir, general Jaroslav Moskalik, zamenik šefa glavnog operacionalnog odelenja Generalštaba, eksplozivnom napravom postavljenom ispod njegovog automobila parkiranog blizu njegove stambene zgrade u predgrađu Moskve. Počinilac je brzo uhapšen.

Moskva je okrivila Ukrajinu za još nekoliko napada u Rusiji, što bombom, što na drugi način.