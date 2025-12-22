Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Nedeljnik pre 23 minuta
Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi
U Moskvi je poginuo jedan ruski general kada je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod donjeg dela njegovog automobila, prenosi danas ruska agencija RIA Novosti. „General-potpukovnik Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi“, rekla je portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko za agenciju. Prema istrazi, jutros je eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana u ulici Jasenjevaja. „Načelnik odelenja za operativnu
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Ubijen ruski general u eksploziji automobila u Moskvi

Ubijen ruski general u eksploziji automobila u Moskvi

BBC News pre 13 minuta
Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Nova pre 23 minuta
Eksplozija u Moskvi: Poginuo ruski general Fanil Sarvarov

Eksplozija u Moskvi: Poginuo ruski general Fanil Sarvarov

Vreme pre 22 minuta
(Foto) Ovo je Putinov general koji je raznet u Moskvi! Imao je ključan zadatak za rusku armiju, borio se u više ratova: Ubijen…

(Foto) Ovo je Putinov general koji je raznet u Moskvi! Imao je ključan zadatak za rusku armiju, borio se u više ratova: Ubijen u eksploziji auto-bombe dok je išao na posao

Blic pre 18 minuta
U Moskvi likvidiran ruski general

U Moskvi likvidiran ruski general

Vesti online pre 8 minuta
Putinov ključni general raznet bombom! Krenuo na posao, auto eksplodirao usred Moskve: Objavljeni dramatični snimci sa lica…

Putinov ključni general raznet bombom! Krenuo na posao, auto eksplodirao usred Moskve: Objavljeni dramatični snimci sa lica mesta (foto, video)

Blic pre 3 minuta
(Foto, video) U eksploziji auta poginuo Putinov general, Rusi za atentat optužili Ukrajinu

(Foto, video) U eksploziji auta poginuo Putinov general, Rusi za atentat optužili Ukrajinu

Dnevnik pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Moskva

Svet, najnovije vesti »

Tramp smenio 30 ambasadora, u Evropi - u Jermeniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj

Tramp smenio 30 ambasadora, u Evropi - u Jermeniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj

N1 Info pre 12 minuta
Tramp smenio 30 ambasadora: Diplomate SAD u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori dobile obaveštenje da treba da idu

Tramp smenio 30 ambasadora: Diplomate SAD u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori dobile obaveštenje da treba da idu

Danas pre 18 minuta
Beli labud nuklearne trijade: Rusija dobija dva nova strateška bombardera, otkrivamo tehničke detalje Tu-160M

Beli labud nuklearne trijade: Rusija dobija dva nova strateška bombardera, otkrivamo tehničke detalje Tu-160M

Aero.rs pre 13 minuta
Ubijen ruski general u eksploziji automobila u Moskvi

Ubijen ruski general u eksploziji automobila u Moskvi

BBC News pre 13 minuta
Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Nedeljnik pre 23 minuta