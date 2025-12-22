Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

U Moskvi je poginuo jedan ruski general kada je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod donjeg dela njegovog automobila, prenosi danas ruska agencija RIA Novosti. „General-potpukovnik Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi“, rekla je portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko za agenciju. Prema istrazi, jutros je eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana u ulici Jasenjevaja. „Načelnik odelenja za operativnu