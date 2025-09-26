Tramp slavi optužnicu protiv bivšeg direktora FBI - "pravda u Americi"! Komi istraživao ruske veze predsedničke kampanje "Postoji cena suprotstavljanja Donaldu"

Kurir pre 1 sat  |  Sky News/Preveo i priredio:
Tramp slavi optužnicu protiv bivšeg direktora FBI - "pravda u Americi"! Komi istraživao ruske veze predsedničke kampanje…

Džejms Komi, bivši direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) optužen je za ometanje pravde i davanje lažne izjave Kongresu.

Skaj njuz podseća da je Komi otpušten nekoliko meseci nakon početka prvog predsedničkog mandata Donalda Trampa, usred istrage o ruskom mešanju u izbore u SAD 2016. godine. Njegov kolega Robert Miler, bivši šef FBI, preuzeo je istragu tokom koje su pronađeni brojni kontakti između Trampove kampanje iz 2016. godine i ruskih zvaničnika, ali je zaključeno da nema dovoljno dokaza za utvrđivanje kriminalne zavere. Tramp i njegove pristalice nazvali su istragu "prevarom"
